حالات اختناق في حريق شقة بالهرم

كتب - محمد شعبان:

أُصيب 3 أشخاص بحالات اختناق نتيجة حريق اندلع في شقة داخل برج سكني بمنطقة الهرم غرب الجيزة، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من برج بمنطقة المنشية.

وجّه اللواء محمد العدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بدفع 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، بالتنسيق مع مأمور القسم وقطاع الغرب.

بالفحص، تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الرابع من برج مكون من 13 طابقًا بجوار مسجد المدينة المنورة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.