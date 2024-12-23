لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حالات اختناق في حريق شقة بالهرم

11:15 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أُصيب 3 أشخاص بحالات اختناق نتيجة حريق اندلع في شقة داخل برج سكني بمنطقة الهرم غرب الجيزة، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من برج بمنطقة المنشية.

وجّه اللواء محمد العدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بدفع 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، بالتنسيق مع مأمور القسم وقطاع الغرب.

بالفحص، تبين نشوب حريق داخل شقة بالطابق الرابع من برج مكون من 13 طابقًا بجوار مسجد المدينة المنورة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

الهرم حريق اختناق الحماية المدنية منطقة المنشية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الري يوجه بسرعة انتهاء أعمال حماية مخر سيل أبو سلطان بالإسماعيلية من أخطار السيول

إعلان

إعلان

لأول مرة.. الدولار يكسر حاجز الـ 51 جنيها خلال تعاملات اليوم في البنوك
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية