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حادث تصادم جماعي أسفل الطريق الحر.. والحصيلة 6 مصابين

12:41 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

حادث سيارة نقل

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كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري حادث تصادم جماعي أسفر عنه إصابة 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أسفل الطريق الحر.

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انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي اتجاه السلام، مما أدى إلى سقوط كمية من السولار على الطريق وتصادم عدة سيارات.

أسفر عن الحادث سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى قليوب التخصصي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارات المنكوبة نهر الطريق.

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