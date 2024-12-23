قاصر تحاول التخلص من حياتها بطريقة مأساوية بالصف

كتب - محمد شعبان:

شرعت قاصر في التخلص من حياتها بتناول مادة مجهولة الهوية بالصف جنوب الجيزة، الاثنين.

مأمور مركز الصف تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى فتاة إثر ادعاء محاولة انتحار.

التحريات المبدئية بينت إصابة "غرام.م." 16 عامًا، بحالة إعياء شديدة إثر تناولها مادة مجهولة داخل المنزل بقرية نزلة عليان مرجحة محاولتها التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية.

ووجه رئيس مباحث القطاه بسماع أقوال الفتاة بعد استقرار حالتها ومناقشة أسرتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.