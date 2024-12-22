لغز العثور على جثة مسن داخل منزله بكرداسة

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة مسن داخل منزل بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر.

العميد هاني الحسيني مفتش مباحث الفرقة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمنطقة بين البلدين.

انتقل الرائد محمد سعودي رئيس المباحث إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "هشام.م." 59 سنة، يرتدي ملابسه كاملة وعدم وجود آثار عنف بمداخل المنزل.

رجال المباحث فرضوا كردونًا بمحيط محل الواقعة لحين وصول النيابة العامة لمعاينة الجثمان ونقله إلى المشرحة لحسم أمر الوفاة.