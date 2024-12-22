العثور على جثة مجهولة الهوية بمنشأة القناطر

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة مجهولة الهوية ملقاة بالطريق الإقليمي نطائق مركز منشأة القناطر، الأحد.

تلقى مأمور مركز منشأة القناطر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى الطريق المشار إليه في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة المقدم أحمد عكاشة، وعثر على جثة لا تحمل أوراق تحقيق شخصية، مرجحًا أن تكون لشخص فارق الحياة نتيجة حادث سير.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى مبارك المركزي تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.