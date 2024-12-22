مرور القاهرة: غلق شارع حسن المأمون 3 أيام لتنفيذ مشروع المونوريل

القاهرة - مصراوي:

تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة غلقًا كليًا لشارع امتداد حسن المأمون ومطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون؛ لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل.

الغلق الكلى لمدة 3 أيام اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء بدءا من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا، وتحويل الحركة المرورية للمركبات على النحو التالى:

- القادم من شارع حسن المأمون اتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستخدمة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش واستكمالاً بشارع الورش فيمينا محور شينزو أبى فالدوران والعودة اتجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

- القادم من محور المشير اتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين اتجاه محور شينزو أبى فيمينًا شارع المسبك والدوران والعودة اتجاه محور شينزو أبى فيمينًا شارع الورش اتجاه مناطق حسن المأمون.

- القادم من طريق الخدمة بمحور شينزو أبى يسلك شارع الورش اتجاه مناطق حسن المأمون.

الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية اللازمة ونسقت مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.