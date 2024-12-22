دفاع المتهم الثاني في قضية الممرض "مينا موسى": استغلال وضغوط دفعته للتورط

خرج باحثًا عن رزقٍ حلال وعاد جثة ممزقة.. مرافعة النيابة في قضية مقتل

كتب- أحمد عادل:

قال محامي الدفاع عن المتهم الثاني في قضية مقتل الممرض "مينا موسى"، إن موكله وقع ضحية استغلال من المتهم الأول، الذي استغل ظروفه المالية الصعبة وضغوط الديون للإيقاع به.

وأوضح المحامي خلال مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أن موكله لم يكن على دراية بالخطة الكاملة التي وضعها المتهم الأول، والتي انتهت بقتل المجني عليه وتقطيع جثمانه والتخلص من أشلائه.

وأكد أن دور المتهم الثاني اقتصر على احتجاز الضحية فقط، ولم يكن مشتركًا في تنفيذ جريمة القتل أو ما تلاها من أفعال.

كما أشار المحامي إلى أن المتهم الأول أوهم موكله بأن شقيقة المجني عليه متورطة في عملية نصب على بعض الأشخاص، مما دفع المتهم الثاني للمشاركة في اختطاف الضحية دون معرفة نوايا المتهم الأول.

وطالب الدفاع المحكمة باستبعاد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عن موكله، والاكتفاء بمحاكمته على الأفعال التي شارك فيها بشكل مباشر، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروفه ودوافعه التي قادته للتورط في القضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل "مينا موسى" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين خططا لاستدراج الضحية من خلال إعلان وهمي يطلب ممرضين بمرتبات مغرية، بهدف الحصول على مقابل مادي من والد الضحية.