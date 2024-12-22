خرج باحثًا عن رزقٍ حلال وعاد جثة ممزقة.. مرافعة النيابة في قضية مقتل مينا موسى

كتب- أحمد عادل :

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، لمرافعة النيابة العامة في قضية مقتل ممرض المنيا "مينا موسى"، وتقطيع جثمانه إلى أشلاء وإلقائها في أماكن متفرقة.

واستهل ممثل النيابة العامة حديثه: "بسم الله المنتقم وبسم الله الحكم الذي لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، والذي توعد الفاسدين بعظيم العقاب وأنذر الطغاة بهول العذاب".

وأكد ممثل النيابة أن قتل النفس البشرية التي حرمها الله إلا بالحق يُعد من أقبح صور الفساد، مضيفًا: "جئنا حاملين لواء النيابة العامة في القصاص لنفس قُتلت وأخرى تألمت، حاملين لواءً غايته العدل وشرفه جليل وأمانته عظيمة، لنضعه بين أيديكم للفصل فيه بما يحقق العدل".

وأشار ممثل النيابة إلى أن الجريمة التي أودت بحياة الشاب مينا موسى، الذي خرج باحثًا عن رزقٍ حلال ولم يعد إلا جثة ممزقة الأشلاء، تعكس خسة ودناءة المتهمين، ووصف الجريمة بأنها "قضية قسوة وبشاعة اعتصرت لها القلوب وتألمت لها النفوس".

وذكر أن المتهم الأول، إبراهيم عبدالتواب، البالغ من العمر 41 عامًا، والذي كان يُفترض فيه الرحمة بحكم عمله، قد تجرد منها وخان الأمانة، في حين شاركه المتهم الثاني، "مصطفى محمود" الشر والطمع والغدر، قائلًا: "بئس الصديقين، فقد اجتمعا على الفحشاء وارتكبا أبشع الجرائم".

واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته بالتأكيد على ضرورة القصاص العادل وتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين، تحقيقًا للعدل وإنصافًا للمجني عليه وأسرته.