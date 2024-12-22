قرار قضائي بشأن متهمي "خلية داعش قنا"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة متهمين في قضية "خلية داعش قنا" إلى جلسة 26 يناير المقبل للاستماع إلى الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويواجه المتهمون في القضية تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، بهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراض الجماعة.