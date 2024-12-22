"مكنش ناوي يقتله".. دفاع المتهم الأول في قضية قتل "مينا موسى" تطالب بتعديل التهمة

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية إلى مرافعة دفاع "إبراهيم رمضان"، المتهم الأول في قضية قتل الممرض "مينا موسى" وتقطيع جسده في منطقة الزاوية الحمراء.

طالبت دفاع المتهم الأول بتعديل التهمة من "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" إلى "ضرب أفضى إلى موت"، مؤكدة أن جريمة القتل كانت وليدة لحظة وصدفة، وأن المتهم لم يكن ينوي قتل المجني عليه بل كان يهدف فقط إلى سرقته. كما دفعت ببطلان أقوال المتهم في التحقيقات وبطلان التحريات لعدم جديتها.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل "مينا موسى" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين خططا لاستدراج الضحية من خلال إعلان وهمي يطلب ممرضين بمرتبات مغرية، بهدف الحصول على مقابل مادي من والد الضحية.