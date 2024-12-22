بـ "الخطف والمغافلة".. سقوط لص الهواتف المحمولة في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وذلك بدائرة قسم شرطة المعادي.

وكانت التحريات قد أكدت قيام المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع، مستخدمًا دراجة نارية غير مرخصة. وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وكشف عن سرقته الدراجة النارية المستخدمة في تنفيذ الحوادث.

وتابع رجال الشرطة تحرياتها، وتمكنت من ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيء النية، الذي تم القبض عليه أيضًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.