النيابة تطالب بإعدام المتهمين بقتل الممرض "مينا موسى": من قتل يُقتل ولو بعد حين

خرج باحثًا عن رزقٍ حلال وعاد جثة ممزقة.. مرافعة النيابة في قضية مقتل

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة المتهمين بقتل الممرض "مينا موسى" وتقطيع جسده إلى أشلاء في منطقة الزاوية الحمراء.

وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقتل الممرض "مينا موسى"، وهي الإعدام شنقًا، إذ قاما باستدراج المجني عليه وتعذيبه وسرقته وقتله وتقطيع جثمانه، مستشهدًا بقول: "من قتل يُقتل ولو بعد حين".

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين بتهمة قتل المجني عليه "مينا موسى" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب مينا بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة تفاصيل ارتكاب المتهمين للجريمة، حيث طمع المتهمان في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغري لاستدراج أي شخص بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، مع وعد بمقابل مادي ضخم للغاية لإغراء الضحية.