محامي الممرض "مينا موسى" يفجر مفاجأة: هناك أشلاء للمجني عليه لم يُعثر عليها

خرج باحثًا عن رزقٍ حلال وعاد جثة ممزقة.. مرافعة النيابة في قضية مقتل

كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، لمرافعة المحامي الحاضر عن أسرة المجني عليه الممرض "مينا موسى"، في محاكمة المتهمين بقتله مع سبق الإصرار والترصد.

قال محامي الممرض "مينا موسى"، إن المتهمين ارتكبوا الجريمة ليس فقط للقتل وطلب الفدية من أسرة المجني عليه، وإنما قاموا أيضًا بالإتجار في أعضاء جسد المتوفي التي لم يُعثر عليها حتى الآن.

وطلب محامي الممرض "مينا موسى"، بإضافة تهمة الإتجار بالبشر والتمثيل بجثمان المجني عليه إلى قائمة الاتهامات الموجهة للمتهمين، الذين تشمل التهم الموجهة إليهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والخطف، وطلب الفدية.

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين بتهمة قتل المجني عليه "مينا موسى" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب مينا بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة تفاصيل ارتكاب المتهمين للجريمة، حيث طمع المتهمان في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغري لاستدراج أي شخص بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، مع وعد بمقابل مادي ضخم للغاية لإغراء الضحية.