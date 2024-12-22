المتهم الأول في قضية الممرض "مينا موسى" أمام المحكمة: مش فاكر عايز العلاج | صور

خرج باحثًا عن رزقٍ حلال وعاد جثة ممزقة.. مرافعة النيابة في قضية مقتل

كتب- أحمد عادل:

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، نظر قضية محاكمة المتهمين بقتل الممرض "مينا" وتقطيع جسده لأشلاء في الزاوية الحمراء.

وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين، ووجهت هيئة المحكمة للمتهمين التهمة المنسوبة إليهما وهي قتل المجني عليه الممرض "مينا موسى".

وقال المتهم الأول إنه لا يتذكر أي شيء ويعاني من مرض بالقلب وطالب بتوفير العلاج له، بينما أنكر المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه قائلًا: "والله ما عملت معاه حاجة".

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين، لأنهما قتلا المجني عليه "مينا موسى" مع سبق الإصرار والترصد، بغرض طلب فدية من أسرته.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية في واقعة مقتل الشاب مينا بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة تفاصيل ارتكاب المتهمين للواقعة، حيث طمع المتهمان في الحصول على مقابل مادي من والد الشاب، فخططا لنشر إعلان وهمي يطلب ممرضين لأحد الأشخاص بمرتب مغري لاستدراج أي شخص بحجة توفير فرصة عمل في مجال التمريض، مع وعد بمقابل مادي ضخم للغاية لإغراء الضحية.