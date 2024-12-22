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لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وينقلها للمستشفى

02:01 م الأحد 22 ديسمبر 2024

أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وينقلها للم

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كتب- علاء عمران:

في لفتة إنسانية، استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة مواطنة غير قادرة على الحركة، وقامت بنقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت استغاثة من إحدى المواطنات المقيمات بدائرة قسم شرطة الخليفة، حيث كانت تعاني من مرض يمنعها من الحركة، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتمت مساعدتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.

وقد تقدمت السيدة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة لفتة إنسانية وزارة الداخلية
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