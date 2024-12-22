بأسلوب المغافلة.. ضبط سيدتين سرقا محل مشغولات فضية في عابدين

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه لسرقة مشغولات فضية من المحل الخاص به بالقاهرة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية مقطع الفيديو الذي تم تداوله، حيث زعم مالك محل مشغولات فضية بالقاهرة أن مشغولات فضية تم سرقتها من محله.

وبالفحص، تبين تلقي قسم شرطة عابدين بلاغًا من الشاكي باكتشاف سرقة مشغولات فضية متنوعة من داخل محله، وأشار إلى أنه اتهم سيدتين قامتا بالدخول إلى المحل وطلبتا عرض بعض المشغولات، وأثناء ذلك قامتا بمغافلته وسرقة المشغولات ولاذتا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سيدتان "لهما معلومات جنائية" - مقيمتان بمحافظة القاهرة). وبمواجهتهما، اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات التي تم الاستيلاء عليها.

وأقرتا بقيامهما ببيع المشغولات الفضية المستولى عليها لدى عميلين "سيئي النية" (مديري محلين للمصوغات في دائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة). وتم بإرشادهما ضبط جميع المشغولات الفضية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.