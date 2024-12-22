صور | رئيس النيابة الإدارية يطلق ورشة عمل حول إصلاح الخدمة المدنية وتعزيز الأداء الإداري

كتب- أحمد أبو النجا:

شهد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، برفقة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الأحد، افتتاح ورشة عمل متخصصة بعنوان "إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري".

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، في بيان له، أن الورشة نظمت بمركز التدريب القضائي تحت إشراف المستشار أيمن نبيل، بهدف معالجة قضايا شؤون الوظيفة العامة وتحليل التحديات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية. وتستمر الفعاليات على مدار يومين، بمشاركة 55 من أعضاء النيابة الإدارية، في مقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المستشار أيمن فؤاد، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور مدير وحدة شؤون الديوان العام، إلى جانب عدد من المسؤولين من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.

وأكد المستشار عبد الراضي صديق في كلمته على أهمية تعزيز التعاون بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف تحسين الأداء الإداري في الدولة، مشيدًا بدور الجهاز في صياغة سياسات الإصلاح الإداري. وأضاف أن الهدف من الورشة هو رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري من خلال تسليط الضوء على دور الجهاز في تحسين الأداء الحكومي.

وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن تقديره للدور الفعال الذي تلعبه النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري، مؤكدًا أهمية التعاون بين الطرفين لتحقيق العدالة في المرافق العامة.

وتتضمن ورشة العمل محاضرات تناولت موضوعات مثل دور الجهاز في خطة الإصلاح الإداري، مشكلات الخدمة المدنية، تطبيقات عملية لتنظيم الخدمة المدنية، وكذلك الإشكاليات في تنفيذ قانون الخدمة المدنية.