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قبل بيعها في الأسواق.. ضبط 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بمطروح

12:22 م الأحد 22 ديسمبر 2024

أرشيفية

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كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم)، بحوزته قرابة 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير جمركية.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول بهدف رفع أسعارها، بالإضافة إلى ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا.

سجائر مطروح شرطة السلوم وزارة الداخلية
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