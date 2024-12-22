سائق نقل ذكي يتحرش بسيدة في مدينة نصر.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، لقيامه بالتحرش بإحدى السيدات في منطقة الزاوية بالقاهرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم، تفيد بتضررها من سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي لتحرشه بها أثناء استقلالها السيارة برفقته.

وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط المتهم (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية)، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.