لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سائق نقل ذكي يتحرش بسيدة في مدينة نصر.. والداخلية تكشف التفاصيل

12:07 م الأحد 22 ديسمبر 2024

المتهم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، لقيامه بالتحرش بإحدى السيدات في منطقة الزاوية بالقاهرة.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من سيدة مقيمة بدائرة القسم، تفيد بتضررها من سائق بإحدى تطبيقات النقل الذكي لتحرشه بها أثناء استقلالها السيارة برفقته.

وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط المتهم (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية)، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

سائق نقل ذكي يتحرش بسيدة مدينة نصر وزارة الداخلية التحرش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان