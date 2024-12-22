تفاصيل تفحم 3 عمال داخل سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

تفحمت جثث 3 عمال إثر اشتعال سيارة ملاكي بالطريق الأوسطي جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة قبل نزلة البدرشين بـ3 كم.

تبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية "سكوتر" بمنطقة العزيزية مما أسفر عن اشتعال السيارة.

نتج عن الحريق تفحم خليل علي ٣٧ سنة، كريم أحمد ٤٠ سنة ومحمود ربيع ٣٨ سنة وإيداع جثامينهم ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.