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الجنايات تنظر محاكمة متهمي "خلية داعش قنا"

06:30 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

الجنايات تنظر محاكمة متهمي "خلية داعش قنا"

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كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

أحكام الدستور خلية داعش قنا مجمع محاكم بدر جماعة إرهابية
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