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محاكمة مضيف طيران و6 آخرين في قضية "تهريب عملة"

01:00 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

مجمع محاكم بدر

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كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، نظر محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.

وجهت النيابة للمتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.

مجمع محاكم بدر تهريب النقد الأجنبي الإخوان نيابة أمن الدولة العليا تهمة تمويل الإرهاب
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