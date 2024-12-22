“قطعه لـ4 أجزاء ورماه في الترعة”.. قبل جلسة محاكمتهما كيف أنهى المتهمان حياة الممرض “مينا موسى”؟

كتب - أحمد عادل

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد ، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل ممرض المنيا “مينا موسى”، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع.

وكشف المتهم “إبراهيم رمضان” خلال تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جريمته البشعة بحق المجني عليه “مينا موسى”، المعروف إعلاميًا بـ”ممرض المنيا”، واعترف بتقطيع جثته وإلقائها في ترعة الإسماعيلية بعد استدراجه للعمل لدى رجل مسن.

حصل موقع “مصراوي” على نسخة من تحقيقات النيابة، التي تضمنت أقوال المتهم. وأوضح “إبراهيم رمضان” أنه بعد خروج المتهم الثاني “مصطفى”، أجبر المجني عليه على تسجيل مقطع صوتي يقول فيه: “يا جماعة، أنا كويس، بس ابعتولي فلوس علشان الست اللي كنت رايح أشتغل عندها مش عايزة تسيبني”.

وأضاف المتهم أنه طلب من المجني عليه رقم هاتف ابن عمه، لكن الأخير بدأ في الصراخ والاستغاثة قائلاً: “الحقوني.. الحقوني!”. حاول المتهم تهدئته، إلا أن الضحية استمر بالصراخ، مما دفعه لضربه بأنبوبة معدنية، ثم قام بربط فمه بقطعة قماش بيضاء.

وتابع المتهم: “ظل المجني عليه يضرب الأرض بقدميه، مما أثار خوفي من افتضاح أمري. فقمت بضربه مجددًا بالأنبوبة حتى أفقدته الوعي، ولاحظت خروج دماء من فمه وأنفه، ثم أدركت أنه قد فارق الحياة”.



وقال المتهم إنه عثر على “صفيحة منشار” في مكان الواقعة، فسحب جثة المجني عليه إلى حمام الشقة وبدأ بتقطيع قدميه إلى أربعة أجزاء، ثم قطع يديه، ووضع الأجزاء المقطعة في جوال أبيض وألقاها في ترعة الإسماعيلية.

وأضاف أنه عاد لاحقًا إلى المنزل لتغيير ملابسه، ثم أخذ الجزء المتبقي من الجثمان (البطن والرقبة) وألقاه في نفس المكان، قبل أن يتخلص من ملابس المجني عليه والأدوات المستخدمة في الجريمة.



أوضح المتهم أنه أبلغ شريكه بوفاة المجني عليه، ثم قام بانتحال صفة سيدة واتصل بأسرة “مينا موسى” مطالبًا بمبلغ 120 ألف جنيه كفدية لإعادة الممرض. لكنه لم يتلق أي رد من الأسرة، إلى أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.