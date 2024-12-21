ضبط 6 أشخاص بتهمة التعدي على سيدة في الأميرية

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء صاحبة الحساب قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها حال تواجدها صحبة والدها بأحد المحال التجارية بالقاهرة .

وبالفحص تبين أنه حال تواجد الشاكية بأحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة حدثت بينها وبين بعض الأشخاص مشادة كلامية وقيام أحدهم بالتعدي عليها بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 6 أشخاص، مقيمين بالقاهرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.