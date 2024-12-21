لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط 6 أشخاص بتهمة التعدي على سيدة في الأميرية

11:05 م السبت 21 ديسمبر 2024

ضبط 6 أشخاص بتهمة التعدي على سيدة في الأميرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء صاحبة الحساب قيام بعض الأشخاص بالتعدي عليها حال تواجدها صحبة والدها بأحد المحال التجارية بالقاهرة .

وبالفحص تبين أنه حال تواجد الشاكية بأحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة حدثت بينها وبين بعض الأشخاص مشادة كلامية وقيام أحدهم بالتعدي عليها بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 6 أشخاص، مقيمين بالقاهرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث تعدي ضبط متهمين شرطة الأميرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحذير ونصائح وكشف الحقائق.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
هل شتاء 2025 الأكثر برودة منذ سنوات؟.. الأرصاد توضح