ضبط سيدة ألقت حفيدتها في القمامة بعد يومين من ولادتها بالقاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط سيدة، متهمة بإلقاء حفيدتها حديثة الولادة في القمامة بمنطقة القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة ولدت نتيجة علاقة غير شرعية بين ابنة السيدة، البالغة من العمر 17 عامًا، وعامل دليفري.

خلال التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها قررت التخلص من الطفلة للتستر على خطأ ابنتها وخشية افتضاح أمرها، موضحة أن الرضيعة وُلدت بعد علاقة غير شرعية بين ابنتها، الطالبة في الثانوية، وعامل دليفري.

بدأت القضية عندما عُثر على الطفلة ملقاة في القمامة، ما دفع الأهالي إلى إبلاغ الشرطة، وبمتابعة البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجدة والأم.

وأكدت التحريات أن الجدة قامت بإلقاء الطفلة بعد يومين من ولادتها، في محاولة لإخفاء الجريمة.

واعترفت الأم، البالغة من العمر 17 عامًا، بوجود علاقة غير شرعية مع عامل دليفري يعمل في أحد المطاعم. وأضافت أن الطفلة كانت نتيجة لهذه العلاقة، لكنها لم تكن تعلم أن والدتها ستتخذ قرارًا بالتخلص من الطفلة.

تم ضبط الجدة والأم، وعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، كما تم استدعاء عامل الدليفري لسماع أقواله واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.