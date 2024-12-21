قرار من القضاء بشأن 117 متهمًا في قضية "الخلية الإعلامية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 117 متهما في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلاميًا بخلية اللجان الإعلامية، لجلسة 10 فبراير المقبل لسماع الشهود.

ووجه لبعض المتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه لبعض المتهمين تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.