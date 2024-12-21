شهادات دراسية مزورة.. ضبط كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين.

تفيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية المنسوبة للكيان – كتب لدورات تدريبية – مطبوعات دعائية – أكلاشيه – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – هاتف محمول، وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.