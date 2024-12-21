زوجة تقاضي زوجها: "خلصوني منه مش بيهتم بيا"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "هدير.ع"، 35 سنة، سيدة شابة في مقتبل العمر، برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مشيرة إلى أن حياتها الزوجية مع زوجها أصبحت أشبه بالكابوس، والسبب "سابني جائعة ونام... مبيحبنيش".

بدأت حديثها بدموع تحكي أوجاعًا دفينة وقالت: "كنت فاكرة إن الجواز مودة ورحمة، لكن اكتشفت إن حياتي معاه مليانة تجاهل وبرود، هو مش بيهتم بيا، ولا حتى بأبسط احتياجاتي كإنسانة".

تكمل الزوجة حديثها: "ليلة كاملة كنت جائعة، وقولت له إني محتاجة آكل، لكنه بكل بساطة قال لي ما عنديش فلوس دلوقتي وراح نام من غير ما يهتم. كنت قاعدة لوحدي، والدموع مش بتفارق عيني، حسيت إن مفيش حد في الدنيا دي بيحبني أو يهتم بيا".

أكدت "هدير" بحديثها أنه طوال الوقت كان يرى نفسه الأول، بينما هي مش موجودة. وأضافت: "مبيحاولش يفهمني، ولا حتى يشاركني في أبسط تفاصيل حياتنا، كل واحد فينا عايش لوحده رغم إننا تحت سقف واحد".

وتابعت: "كنت دايمًا بحاول أصبر وأعدي، لكن لما لقيته مش بيهتم حتى وأنا محتاجة أقل حاجة زي الأكل، عرفت إن الجواز ده انتهى. الحب مش كلمة، الحب أفعال، وهو أثبت إنه مش بيحبني".

اختتمت الزوجة: "طالبتُه بالطلاق لكنه رفض ولم يحاول التغيير، فنقلتُ إقامتي لمنزل أهلي، وبعد فترة تفكير دامت شهور، رفعت دعوى خلع حملت رقم 206 لسنة 2024، ولا زالت منظورة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن".