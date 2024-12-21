سقوط مزور للمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية في دمياط

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمركز شرطة دمياط.

وبالفحص تبين من المعلومات والتحريات أن المتهم، الذي لديه معلومات جنائية سابقة، تخصص في تزوير المحررات الرسمية واستقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات رقم قومي ببيانات مزورة مقابل مبالغ مالية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته الأجهزة المستخدمة في نشاطه الإجرامي، وصور لمستندات معدة للتزوير، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه، بالإضافة إلى مبالغ مالية متنوعة من متحصلات نشاطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة القضية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.