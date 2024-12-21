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5 مصابين في انقلاب ميكروباص بالصف

09:37 ص السبت 21 ديسمبر 2024

انقلاب ميكروباص-أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمركز الصف جنوب الجيزة، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة المركز.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ميكروباص وانقلاب المركبة بنهر الطريق.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى المستشفى المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

5 مصابين انقلاب ميكروباص الصف
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