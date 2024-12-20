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لغز جثة "البلوك 64" في المقطم

08:28 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

معاينة رجال المعمل الجنائي - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة داخل مساكن شركة القناة بالمقطم مساء الجمعة.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمساكن القناة في ظروف غامضة.

رئيس مباحث القطاع وجه رجال البحث الجنائي بالانتقال إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته تنسيقًا مع الأدلة الجنائية.

الشرطة فرضت كردونًا بمحيط البلوك رقم 64 ومنعت حركة الدخول والخروج تزامنًا مع وصول النيابة العامة لمعاينة الجثة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية لاسيما أن المتوفىكان يعاني من حالة مرضية.

جثة المقطم القاهرة المباحث الأدلة الجنائية النيابة العامة
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