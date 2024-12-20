صاحب مصنع حديد يهدد لاعب الأهلي بطبنجة في العجوزة

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي تفاصيل مشاجرة لاعب النادي الأهلي لكرة الماء وصاحب مصنع حديد بالعجوزة هدد الثاني الأول بطبنجة وسط الشارع.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة دون إصابات بشارع الفلوجة دائرة قسم شرطة العجوزة.

تحريات المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة توصلت إلى أن مشادة كلامية نشبت بين لاعب الأهلي وصاحب مصنع حديد وأحد أقاربه؛ بسبب خلاف على أولوية المرور بالسيارة، وسرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة.

صاحب المصنع أخرج سلاحه الشخصي "طبنجة مرخصة" مهددًا لاعب فريق كرة الماء لتتدخل دورية أمنية وتصطحب الطرفين إلى ديوان القسم وأحالهما مأمور القسم إلى النيابة العامة.