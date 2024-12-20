ضبط 37 ألف مخالفة متنوعة في حملة مرورية خلال 24 ساعة



كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف مديريات الأمن، حيث أسفرت الجهود المبذولة خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 37,640 مخالفة مرورية متنوعة. شملت المخالفات السير بدون تراخيص، حيث تم ضبط 583 حالة، بالإضافة إلى 21 دراجة نارية مخالفة. كما تم رصد 24,394 حالة تجاوز للسرعة المقررة، و800 مخالفة موقف عشوائي، و1,199 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة. كما تم ضبط 10 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف جهودها في ضبط المخالفات المرورية لتحقيق الانضباط على الطرق. تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الوزارة لضمان سير الحركة المرورية بشكل آمن، وتقليل الحوادث، والحد من المخالفات التي تؤثر سلبًا على سلامة المواطنين.