ضبط كهربائي لاتهامه بالنصب على المواطنين بحيلة "عدادات الكهرباء" بمدينة نصر

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تداول شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى قدرته على إصلاح العدادات الكهربائية وتخفيض استهلاك الكهرباء للنصب على المواطنين.

وعقب رصد ما تم تداوله على أحد الحسابات، تكثفت التحقيقات لكشف هوية الشخص المشتبه به، وتم تحديده ككهربائي مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وله معلومات جنائية سابقة. وعقب مداهمة مكانه، تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض وأدوات مستخدمة في تنفيذ نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد تورطه في عمليات النصب.

وبمواجهته، اعترف المتهم بتورطه في تلك الأفعال، حيث كان يستهدف المواطنين من خلال الادعاء بقدرته على إصلاح العدادات الكهربائية مقابل الحصول على مبالغ مالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.