إصابة 5 من أسرة واحدة بحالة تسمم بشبرا الخيمة

كتب - محمد شعبان:



أصيب 5 أشخاص بحالة تسمم غذائي بشبرا الخيمة اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات تسمم بمنطقة أم بيومي.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تناول 5 أشخاص من أسرة واحدة وجبة غذائية فاسدة فأصيبوا بحالة إعياء شديدة وقئ والاشتباه في إصابتهم بحالة تسمم.

المصابون الخمسة نقلوا إلى مستشفى السموم بالدمرداش للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.