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إصابة 17 شخصا في انقلاب ميني باص بمدينة نصر

12:23 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

إصابة 17 شخصا في انقلاب ميني باص بمدينة نصر

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كتب - محمد شعبان:

أُصيب 17 شخصًا في حادث انقلاب ميني باص بطريق الأوتوستراد اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد بوقوع حادث انقلاب ميني باص أمام المنصة ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، حيث تبين انقلاب الميني باص المتجه نحو مدينة رابعة العدوية في دائرة قسم أول مدينة نصر.

وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصًا، جرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 17 شخصا نقلاب ميني باص دينة نصر
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