واقعة دهس أوسيم.. إجراء عاجل بعد إحالة اللاعب رجب عمران للمحكمة



كتب - رمضان يونس:

حددت محكمة الجنح المختصة بالجيزة، جلسة 1 يناير المقبل، أولى جلسات نظر محاكمة "رجب عمران" لاعب كرة قدم بنادٍ شهير، في واقعة اتهامه بقتل عن طريق الخطأ "عادل" عامل بوزارة الزراعة و"سمارة" بائع أنابيب وإصابة "أيمن" صبي على طريق الوراق أوسيم بالجيزة.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية رجب عمران، لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنح المختصة؛ في واقعة قتل عامل بوزارة الزراعة وبائع أنابيب دهسًا وإصابة شاب أخر إثر حادث تصادم وقع على طريق أوسيم الوراق، موجهة له تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.

وأخلت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عقب عرضه على لجنة مكافحة وعلاج الإدمان، بعد أخذ عينة من دمائه ومضاهاتها؛ إذ أظهرت التحاليل أن عينة اللاعب سلبية و لا يتعاطى أي جوهر مخدر أو مسكرات.

وكابدا "عادل" وابن خاله "سمارة" الموت داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي يقودها اللاعب، بـ "تروسيكل" على طريق الوراق أوسيم الرئيسي أمام مستودع غاز القيراطيين بمنطقة أوسيم، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة داخل المستشفى متأثرين بإصابات موصوفة بتقرير الطبي المبدئي الموقع على الجثامين، بينما لازال المصاب الثالث "أيمن" يتلقى العلاج عقب تحسن حالته كونه كان يعاني من نزيف و ارتجاج في المخ.