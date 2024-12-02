"الكنز".. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شاب بحوزته 48 تمثال فرعوني

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"جثة في السجادة".. قرار عاجل من النيابة في جريمة "شقة المنيب"

كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية القبض على شخص لاتهامه بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار بها.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط)، بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار بها ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد 409 قطعة أثرية "48 تمثال ورأس تمثال – 350 عملة معدنية - 2 قناع خشبي – قطعة حجرية – مركب فخاري – 3 جعران – 2 تميمة").

وبمواجهته اعترف بتحصله على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب غير المشروع بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو تيج بقصد الإتجار بها؛ وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.