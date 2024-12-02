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جثة نيجيرية متخشبة تثير لغزًا في مدينة نصر

10:37 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة سيدة نيجيرية في ظروف غامضة بمدينة نصر شرق العاصمة، مساء الاثنين.

مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بشارع حسني مبارك.

انتقل ضباط المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وعثر على جثة سيدة تحمل الجنسية النيجيرية في حالة تخشب لتفرض الشرطة طوقًا أمنيًا لتحديد هويتها والتوصل لملابسات وفاتها.

مدير مباحث العاصمة انتدب فريقا من الأدلة الجنائية بالتنسيق مع النيابة لاعامة لمعاينة الجثمان قبل نقلها إلى مشرحة زينهم بمعرفة الطب الشرعي.

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