الضحية بين الحياة والموت.. حادث مأساوي في حدائق حلوان

كتب - محمد شعبان:

شرع شخص في التخلص من حياته وأضرم النار في جسده بحدائق حلوان مساء الاثنين.

تلقى رئيس مباحث قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع محاولة انتحار بشارع 34 تقسيم النصر.

انتقل رجال المباحث إلى -العقار رقم 15- محل البلاغ وتبين أن شخصًا سكب على جسده مادة سريعة الاشتعال وأضرم بعدها النار في نفسه لمروره بأزمة نفسية.

أسرع الجيران بنقله إلى مستشفى خاص قريب وتبين إصابته بحروق 50 % من الدرجة الثانية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.