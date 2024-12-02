الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 4 عناصر إجرامية وإصابة ضابطين بالقليوبية

كتب - علاء عمران:

لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة مصرعهم بالقليوبية عقب تبادل إطلاق النيران فيما أصيب ضابطا شرطة.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بؤرة إجرامية تضم (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مطلوب ضبطهم فى قضايا "قتل – سرقة بالإكراه – مخدرات – شروع فى قتل"، ومحكوم على 2 منهم بالسجن المؤبد فى قضايا "قتل عمد") بالاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية.

تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام والأمن المركزى"، وتبادلا إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعهم وإصابة ضابطى شرطة من قوة "قطاع الأمن المركزى" ، وضٌبط بحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين ، الحشيش" – 4 قطع أسلحة نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.