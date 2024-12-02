الحبس سنة لعامل نظافة متهم بتصوير زميلتيه داخل محل حلواني

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم، بحبس عامل نظافة لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لزميلتيه وتصويرهما دون علمهما أثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن محل حلواني شهير.

وأنكر المتهم خلال التحقيقات تصوير زميلتيه، زاعمًا أنه لا يعلم كيف تم تشغيل الكاميرا على هاتفه، وقال: "معرفش الكاميرا اتفتحت ازاي". ومع ذلك، أكدت التحقيقات أن المتهم أخفى هاتفه المحمول داخل مخزن المحل بغرض تصوير الفتاتين أثناء تغيير ملابسهما.

تضمنت مذكرة الإحالة أن العامل أخفى هاتفه بين صناديق الكرتون داخل المخزن لتسجيل مقطع فيديو للفتاتين دون ملابسهما، لكن إحدى العاملتين اكتشفت الكاميرا وقامت بالتقاط الهاتف، ليتبين أنه يسجل مقطع فيديو. استغاثت الفتاتان بمدير المحل والعاملين، الذين تحفظوا على الهاتف وأبلغوا الشرطة.