علاء يطلب فسخ عقد زواج: "عندها ظروف طول الشهر"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "علاء.م"، 33 سنة، شاب بسيط يعمل بوظيفة حكومية، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطالب فيها بفسخ عقد زواجه قائلاً: "حلمت بحياة مستقرة مليئة بالحب والتفاهم، وتزوجت من "سماح.ل"، 30 سنة، ربة منزل، بعد قصة حب قصيرة جمعتنا، اعتقدت وقتها أن الزواج سيكون بداية جديدة وسعيدة معًا."

يقول الزوج: "مع مرور الشهر الأول من الزواج، بدأت الأمور تأخذ مسارًا مختلفًا، فقد لاحظت أن زوجتي كانت تتجنب الحديث عن المشكلات أو الالتزامات المنزلية، وكانت دائمًا ترد بجملة واحدة عندما أسألها عن أي شيء يهم حياتنا الزوجية: "عندي ظروف"."

ويكمل الزوج حديثه: "في البداية، حاولت أن أكون صبورًا ومتفهماً، ربما كانت تلك الظروف عابرة، وربما تحتاج وقتًا للتكيف مع حياتنا الجديدة، لكنها كانت تتجاهل تصرفاتي وتبتعد عن الحديث معي وكأنها مجبرة على تلك الزيجة."

وأضاف: "بعد عام كامل من الزواج، شعرت أن حياتي أصبحت مليئة بالأعباء والمشكلات التي لا تفسير لها، فقررت مواجهة زوجتي بصراحة وسألتها عن تلك الظروف التي كانت تتحجج بها دائمًا، لكنها ظلت صامتة، مكتفية بتكرار العبارة نفسها."

ويختتم الزوج حديثه قائلاً: "كل المحاولات باءت بالفشل، ولكن الحياة بيننا يجب أن تكون مليئة بالمشاركة والتفاهم، والظرف الذي تتحدثين عنه طول الوقت جعل حاجزًا بيننا، ولم أعد قادرًا على تحمله. الأفضل لنا أن نبدأ من جديد، كل واحد في طريق مختلف."

اتخذ الزوج وقتها قرارًا بأن العلاقة بينهما لم تعد صحية أو متوازنة، وأن استمرارها بهذه الطريقة سيكون مرهقًا للطرفين، فرفع دعوى فسخ عقد زواجه التي حملت رقم 1006 لسنة 2023، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.