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ضبط سيدة تبث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

03:16 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

ضبط سيدة تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تداول مقاطع فيديو خادشة للحياء لسيدة تقوم ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامها ببث تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط سيدة بث فيديوهات خادشة للحياء مواقع التواصل الاجتماعي
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