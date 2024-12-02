النيابة تحقق مع فنان شهير بسبب المخدرات

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية من إلقاء القبض على فنان شهير، حيث تم اصطحابه إلى سراي نيابة الطالبية للتحقيق معه بتهمة حيازة مواد مخدرة وهروبه من أحكام قضائية سابقة.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، قد كشفت عن تفاصيل القبض على الممثل الشاب "هيثم.م." في منطقة الطالبية.

وتوجهت المباحث الجنائية بناءً على تعليمات "الشرقاوي" لضبط المطلوبين تنفيذًا للأحكام القضائية، حيث أكدت المعلومات أن الفنان كان متواجدًا في شقة سكنية بدائرة قسم الطالبية، وهو مطلوب على ذمة قضية مخدرات.

قامت مأمورية مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية، بقيادة الرائد محمد أشرف، باستهداف الشقة وضبط الفنان بحوزته تذاكر هيروين، ليتم نقله إلى ديوان القسم للتحقيق.

ووفقًا للتحريات الأمنية، تم القبض على الفنان في عام 2015، أثناء رصد قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لمرور القاهرة له وهو يتعاطى المخدرات داخل سيارة في مدينة بدر.