الميراث السبب.. الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء سائق على سيدة بالشرقية

كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة باستخدام قطعة معدنية بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق - له معلومات جنائية وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات بينه وبين السيدة المشار إليها بسبب الميراث وحضانة أطفال شقيقه " المتوفى" وقيامه بالتعدي عليها بالضرب باستخدام العكاز المعدني الخاص به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.