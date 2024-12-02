مصادر أمنية: مقتل 4 عناصر إجرامية وإصابة ضابطين في مداهمة بأبو زعبل

كتب - محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مسؤولة، إن 4 عناصر إجرامية قتلوا فيما أصيب ضابطان في تبادل إطلاق نار بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين.

أفادت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية مكبرة استهدفت وكرًا يتخذه تشكيلا عصابيًا شديد الخطورة مسرحًا لنشاطه الإجرامي للاتجار في السلاح والمخدرات.

أوضحت المصادر إنه مع اقتراب القوات من الوكر بعزبة الرمل بمنطقة أبو زعبل، بادر المتهمون باستهداف الشرطة بالرصاص فبادلتهم إطلاق النار.

وكشفت المصادر عن مصرع 4 عناصر إجرامية فيما أصيب ضابطان من العمليات الخاصة بطلق ناري نقلا على إثرها إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة للعلاج.

ويعاين فريق من النيابة العامة جثامين الأربعة بمسرح الأحداث، تمهيدًا لنقلهم إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي.