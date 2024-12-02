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مخدرات وسلاح وتنفيذ أحكام.. الداخلية تطارد تجار الكيف في أسوان ودمياط

12:05 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

حملات امنية

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كتب- علاء عمران:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن "أسوان - دمياط"، حملات أمنية مكثفة في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم ضبط:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط "7.3 كيلو جرام من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الأفيون، عدد من الأقراص المخدرة، بندقية آلية، خزينة آلية، عدد من الطلقات" بحوزة 3 متهمين لهم معلومات جنائية، وتنفيذ 601 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط "6.75 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 13 كيلو جرام من مخدر البانجو، 11 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين، 4 فرد محلي، عدد من الطلقات" بحوزة 6 متهمين، منهم 4 لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها الأمنية لضبط المخالفين.

حملات امنية مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط تجار الكيف
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