الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على طالب بالجيزة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعدي طالب على آخر في مدرسة وإحداث إصابته.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام طالب في إحدى المدارس بالتعدي على آخر وإحداث إصابته.

وبالفحص، تبين أنه في يوم 19 نوفمبر 2024، حضر إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر موظف مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بصحبة نجله، الطالب البالغ من العمر 12 عامًا، والذي كان مصابًا بكدمات متفرقة وجرح قطعي في الوجه.

وأفاد الأب بتضرره من طالب آخر، يبلغ من العمر 15 عامًا، من نفس المدرسة، حيث قام بالتعدي على نجله وإحداث إصابته.

تم استدعاء الطالب المشكو في حقه وبصحبته والده، وبسؤاله، أكد حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام ملزمة كانت بحوزته، مما أسفر عن إصابته المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.