القبض على مقاول تعدى على شخص بالوادي الجديد

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تضرر أحد الأشخاص من تعدي آخر على نجله، وإحداث إصابته.

كانت أجهزة الأمن، قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدي على نجله وإحداث إصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ الأول من ديسمبر الجاري، تلقى مركز شرطة الداخلة بمديرية أمن الوادي الجديد بلاغًا من أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، يتضرر فيه من مقاول "له معلومات جنائية" لقيامه بالتعدي بالضرب على نجله وإحداث إصابته "بحروق متفرقة بالجسم"، أثناء عمل نجله طرف المشكو في حقه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.